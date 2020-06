Verden hat die meisten Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner

Das Ortsschild Verden (Aller). Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Oyten/Hannover (dpa/lni) – Nach der Ausbreitung des Coronavirus in einem Pflegeheim in Oyten hat der Landkreis Verden die meisten Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner in Niedersachsen. Nach einer Übersicht der Landesregierung lag die Zahl in den vergangenen sieben Tagen bei 40,1 Infektionen. Alle anderen Kreise hatten weniger als 20 Fälle pro 100 000 Einwohner. Manche Kreise wie Aurich, Friesland, Grafschaft Bentheim und Schaumburg verzeichneten in den vergangenen sieben Tagen keine einzige Infektion pro 100 000 Einwohner.

Der Landkreis Verden, in dem rund 137 000 Menschen leben, hat bislang knapp 240 Corona-Infektionen registriert. Von den Infizierten sind mindestens 166 Menschen genesen und drei Menschen gestorben. Damit gibt es aktuell etwa 70 Personen, die nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 leben.

Grund für die im Landkreisvergleich relativ hohe Fallzahl ist der Ausbruch in dem Oytener Pflegeheim, wie Kreissprecher Ulf Neumann sagte. In der Einrichtung waren bis Donnerstag 33 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 14 Personen aus der Belegschaft positiv getestet worden. Eine mit dem Virus infizierte 85-Jährige aus der Einrichtung ist vor wenigen Tagen im Krankenhaus gestorben.

Auswirkungen auf die Lockerungen hat die Fallzahl vorerst nicht. Da es sich um einen punktuellen Ausbruch handele, seien derzeit keine Einschränkungen geplant, sagte Neumann. Ab einem Wert von 50 Corona-Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sollen die Behörden prüfen, ob stärkere Beschränkungen im öffentlichen Leben nötig sind, um die Virus-Ausbreitung einzudämmen.

