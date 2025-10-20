Verdächtiger nach tödlicher Messerattacke festgenommen

Flensburg (dpa/lno) –

Ein 43 Jahre alter Mann ist in Flensburg mit Messerstichen getötet worden. Die Tat geschah bereits am Freitagabend in einer Wohnung in der Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Beamte nahmen einen 30 Jahre alten Mann als Verdächtigen fest. Er kam in Untersuchungshaft. Das Opfer und der Verdächtige sind ukrainische Staatsangehörige.

Der verdächtige 30-Jährige war nach Polizeiangaben zunächst vom Tatort geflüchtet und wurde auf dem Dach eines Nebengebäudes festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts des Totschlags.