Verdächtiger nach Sexualdelikt in Hamburg in U-Haft

Hamburg (dpa/lno) –

Einsatzkräfte haben nach einem Sexualdelikt im Hamburger Stadtteil Horn einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen den 35-Jährigen wurde bereits Haftbefehl erlassen, wie die Polizei mitteilte. Dem Mann wird ein sexueller Übergriff auf eine 29-Jährige am 8. März vorgeworfen.

Der Fachdienststelle für Sexualdelikte gelang es nach eigenen Angaben im Verlauf umfangreicher Ermittlungen, den Tatverdächtigen namentlich zu identifizieren. Donnerstagmorgen trafen Fahnderinnen und Fahnder der Region Wandsbek den Gesuchten an und verhafteten ihn mit Unterstützung uniformierter Polizeikräfte.

Früheren Polizeiangaben zufolge war ein Mann der Frau vom U-Bahnhof Legienstraße durch den Vierbergen Park gefolgt und hatte sie dort angegriffen. Der Mann soll sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Die Frau setzte sich zur Wehr, sodass der Mann in unbekannte Richtung floh.