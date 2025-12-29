Verdächtiger nach Raubüberfall in Elmshorn gefasst

Elmshorn (dpa/lno) –

Nach einem Raubüberfall auf ein Rentnerehepaar in Elmshorn (Kreis Pinneberg) sitzt ein 27 Jahre alter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der Mann soll am Morgen des 24. Dezember an der Tür des Einfamilienhauses des Paares in der Innenstadt geklingelt haben. Beim Öffnen der Tür habe der Mann die Ehefrau mit einer Schusswaffe bedroht und Wertgegenstände sowie Geld gefordert. Mit Beute im sechsstelligen Bereich, also mindestens 100.000 Euro, flüchtete der Täter. Das Ehepaar blieb unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen nahmen Polizisten den Verdächtigen am Samstag in Hamburg fest. Er hatte versucht, Teile der Beute zu verkaufen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler weitere Wertgegenstände aus dem Raub sowie Beweismittel.