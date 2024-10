Verdächtiger nach Messerangriff in Kiel festgenommen

Polizisten nehmen nach einem Messerangriff in Kiel einen Verdächtigen fest. Der Mann sitzt nun in U-Haft. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Nach einem Messerangriff in Kiel sitzt ein 34-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann werde verdächtigt, am Montagabend einen 25-Jährigen bei einer Auseinandersetzung im Stadtteil Gaarden mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben, teilte die Polizei mit.

Ermittler nahmen den Verdächtigen am Dienstag in einer Wohnung in Kiel-Gaarden fest. Am Mittwoch erging ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 34-Jährigen. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an.