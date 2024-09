Verdächtiger nach Messerangriff in Bremen gefasst

Bremen (dpa/lni) –

Nach einem Messerangriff hat die Polizei in Bremen in der Nacht einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 30 Jahre alte mutmaßliche Täter soll am Freitag einen 26-Jährigen durch Messerstiche schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten gehen bei der Tat im Bremer Norden von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der Verdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 30-Jährige mit drei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren unterwegs. Vor einem Haus habe er das Opfer dann zunächst bedrängt und angegriffen. Daraufhin habe der 26-Jährige seinen Bruder angerufen, der dem Opfer mit einer weiteren Person zu Hilfe geeilt sei. Daraufhin soll der 30-Jährige dem 26-Jährigen in den Oberkörper gestochen haben.

Der mutmaßliche Täter und seine Begleiter seien danach geflohen, berichtete die Polizei. Das Opfer wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Begleiter stellten sich später der Polizei. Zielfahnder entdeckten den Verdächtigen den Angaben nach dann in der Nacht auf Sonntag in Bremen. Spezialeinheiten nahmen ihn fest. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren nach Angaben der Polizei am Sonntag noch unklar.