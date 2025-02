Verdächtiger nach Messerangriff auf Mann in Lübeck ermittelt

Lübeck (dpa/ lno) –

Wenige Tage nach einem Messerangriff in Lübeck ist ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Bei einem Streit auf einem Supermarktparkplatz in Lübeck war am 3. Februar ein 52 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Zunächst war nach Polizeiangaben eine 17-Jährige mit drei Männern in Streit geraten. Ein flüchtiger Bekannter der Jugendlichen eilte zu Hilfe. Dabei erlitt er einen Stich in den Oberkörper.

Polizisten nahmen den Verdächtigen am Freitag in einer Wohnung in Lübeck fest. Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 18-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.