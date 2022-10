Verdächtiger nach Lagerhallenbrand in Wilhelmshaven in Haft

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Die Polizei in Wilhelmshaven hat nach dem Brand einer Lagerhalle einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 18-Jährige sei einem Haftrichter vorgeführt worden und sitze seitdem in Untersuchungshaft, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bei dem Feuer in der Nacht auf den Freitag war eine Lagerhalle im Stadtteil Bant am Ems-Jade-Kanal komplett abgebrannt. Zwei angrenzende Gebäude, in denen sich ein Restaurant und eine Bar befanden, wurden ebenfalls beschädigt. Zeugen hatten die Flammen bemerkt.

Nach Angaben der Ermittler wird nun geprüft, ob der Verdächtige auch an weiteren Bränden beteiligt gewesen sein könnte. Seit Anfang Oktober hatte es im Stadtteil Bant acht Mal gebrannt, in fünf Fällen in Kellern von Mehrfamilienhäusern. Dabei erlitten mehrere Menschen eine Rauchgasvergiftung. Der Verdächtige wurde in der Nacht des Lagerhallenbrandes festgenommen.