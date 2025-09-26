Verdächtiger mehrere Monate nach Messerangriff gefasst

Neumünster (dpa/lno) –

Mehr als sieben Monate nach einer Gewalttat in Neumünster ist jetzt ein Verdächtiger bei der Einreise von Frankreich in die Schweiz festgenommen worden. Nach dem 37 Jahre alten Algerier wurde seit der Tat im Februar gefahndet, wie die Polizei mitteilte. Er hatte sich ins Ausland abgesetzt, so dass ein europaweiter Haftbefehl erlassen wurde. Aktuell sitzt der Mann nach Polizeiangaben in der JVA Neumünster ein. Bei der Tat am 15. Februar hatte ein 31-Jähriger eine Schnittverletzung im Gesicht erlitten. Zu den Hintergründen gab es keine Angaben.