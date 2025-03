Verdächtiger Briefumschlag am UKSH enthielt Puderzucker

Kiel (dpa/lno) –

Der per Post am Kieler Uniklinikum eingegangene verdächtige Briefumschlag enthielt nach einer Analyse mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Puderzucker. Die Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen, berichtete die Polizei am Morgen. Mit einem endgültigen Ergebnis werde in den kommenden Tagen gerechnet. Die Polizei ermittelt weiter hinsichtlich des Absenders.

Mitarbeiter des UKSH hatten am Mittwoch bemerkt, dass aus dem Umschlag Pulver heraustrat. Die Sendung war in einem Verwaltungsgebäude des Universitätsklinikums eingegangen. Die Kieler Berufsfeuerwehr sicherte den Umschlag. Der Betrieb im größten Teil des Verwaltungsgebäudes wurde aber fortgesetzt.