Hamburg (dpa/lno) – Am Amtsgericht Hamburg-Barmbek ist am Montagmorgen ein verdächtiger Brief entdeckt worden. Aus dem Brief sei Flüssigkeit getropft, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr sei mit etwa 15 Einsatzkräften vor Ort und prüfe.