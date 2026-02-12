Verdächtige Person? Schule in Salzgitter geräumt

Salzgitter (dpa/lni) –

In Salzgitter ist eine Schule nach einem Hinweis zu einer möglicherweise verdächtigen Person geräumt worden. Betroffen ist nach Angaben der Polizei die berufsbildende Schule am Hans-Böckler-Ring. Den Angaben nach gibt es keine konkreten Hinweise, dass Menschen in Gefahr sind oder waren, wie ein Sprecher betonte.

Schülerinnen und Schüler würden sicher aus dem Gebäude geleitet. Die Polizei sei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und suche das Gelände ab. «Bitte vertrauen Sie auf die Arbeit der Polizei», sagte der Sprecher.