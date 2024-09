Verdächtige Person – Polizeieinsatz an Schule in Peine

Eine verdächtige Person hat einen größeren Polizeieinsatz an einer Schule in Peine ausgelöst. Moritz Frankenberg/dpa

Peine (dpa/lni) –

Eine verdächtige Person an einer Schule in Peine hat einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Die Beamten seien dabei auf eine Person gestoßen, die möglicherweise der oder die Verdächtige sei, teilte ein Sprecher mit. Zu keinem Zeitpunkt seien Schüler oder andere Menschen in Gefahr gewesen, hieß es. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Nach Schilderung eines dpa-Fotografen sicherten Polizei-Einsatzkräfte mit Maschinengewehren das Gelände vor der Schule ab. Schülerinnen und Schüler warteten in kleinen Gruppen vor der Schule und einige seien zu einer Sporthalle gebracht worden.