Verdächtige nach versuchter Automatensprengung festgenommen

Coppenbrügge (dpa/lni) –

Nach der versuchten Sprengung eines Fahrkartenautomaten hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Bundespolizisten erwischten die mutmaßlichen Täter in der Nacht auf Freitag dabei, wie sie sich an einem Ticketautomaten am Bahnhof Coppenbrügge (Landkreis Hameln-Pyrmont) zu schaffen machten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Männer konnten zunächst fliehen, wurden aber im Tagesverlauf im Rahmen der Fahndung gefasst.

Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich um einen 21- sowie einen 19-Jährigen. In einem in der Nähe des Bahnhofs abgestellten Auto entdeckten die Polizisten Gasflaschen und eine Brechstange. Bei dem Fahrzeug waren den Angaben nach die Scheiben geöffnet und der Schlüssel steckte im Zündschloss.

Weil der Zustand des Fahrscheinautomaten zunächst unklar war, wurde die Regionalbahnstrecke dort einige Stunden gesperrt.