Verdacht auf Mord – Eltern wegen Tod von Baby vor Gericht

In Brunsbüttel war Ende September ein vier Monate alter Säugling in seinem Zuhause gestorben – nun soll der Prozess am Landgericht Itzehoe beginnen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Itzehoe (dpa/lno) –

Gegen die Eltern eines vier Monate alten Mädchens beginnt heute (13.30 Uhr) der Prozess vor dem Landgericht Itzehoe. Ihnen wird vorgeworfen, ihr Kind durch mangelnde Versorgung mit Nahrung und Flüssigkeit getötet zu haben, teilte das Gericht im Vorfeld mit.

Dies soll den Säugling innerhalb eines Monats erheblich gequält und schließlich getötet haben. Wegen der langen Qualen sieht die Staatsanwaltschaft darin das Mordmerkmal der Grausamkeit. In Brunsbüttel war Ende September ein vier Monate alter Säugling in seinem Zuhause gestorben – dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge durch Verhungern.