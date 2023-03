Verdacht auf Kinderpornografie in Nudisten-Verein

Berlin/Potsdam/Hannover (dpa) –

Mehrere männliche Mitglieder eines nudistischen Vereins sollen sexualisierte Nacktfotos von Kindern und Jugendlichen gemacht haben. Hunderte Bilddateien von «unbekleideten Kindern in unnatürlich geschlechtsbetonten Körperhaltungen» sollen von den verdächtigen Männern angefertigt worden sein, teilten die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Polizei durchsuchte am Dienstagmorgen die Wohnungen von drei Männern in Berlin, Brandenburg und Niedersachsen und beschlagnahmte zahlreiche Handys und Computer.

Ermittelt wird wegen des Verdachts des Herstellens und des Besitzes von Darstellungen sexuellen Missbrauchs («Kinderpornografie»). Die Fotos entstanden laut Polizei seit Januar 2017 bei Ausflügen und mehrtägigen Fahrten des Vereins mit 8- bis 18-Jährigen. Drei Verdächtige sind zwischen 43 und 62 Jahre alt. Gegen einen weiteren 43-jährigen Mann wird gesondert ermittelt. Bei den Durchsuchungen setzte die Polizei unter anderem einen «Datenträger-Spürhund» ein. Sie fand 18 Festplatten, 8 Notebooks, 6 Handys, 6 Kameras, 3 Tablets, einen Computer sowie Videokassetten.