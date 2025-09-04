Verdacht auf Drogenhandel: 20-Jähriger wird festgenommen

Die Polizei in Kiel nahm einen 20-Jährigen wegen des Verdachtes auf Drogenhandel fest. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Nach einer Kontrolle im Kieler Stadtteil Mettenhof haben Polizisten einen Mann wegen des Verdachtes auf Drogenhandel festgenommen.

Am späten Dienstagabend hatten Beamte bei einer Kontrolle des 20-Jährigen bemerkt, dass sein Rucksack nach Marihuana roch, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fanden in dem Rucksack ungefähr 500 Gramm Marihuana sowie ein Kilogramm Kokain.

Daraufhin wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht. Laut Mitteilung der Ermittler wurden dort ungefähr 1,5 Kilogramm Marihuana und weitere 100 Gramm Kokain entdeckt. Außerdem hätten die Beamten in der Wohnung auch Utensilien gefunden, die darauf hingewiesen hätten, dass der 20-Jährige mit den Drogen handele, teilte die Polizei mit.