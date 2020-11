Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Bremen (dpa/lni) – Im Bremer Stadtteil Hemelingen sind am späten Samstagabend zwei Autos ausgebrannt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Zeugin kurz vor dem Brand zwei Unbekannte gesehen, die sich zunächst in einem Gebüsch am Brandort versteckt hatten und anschließend flüchteten. Durch den Brand entstand an beiden Autos Totalschaden, die Hitze beschädigte einen weiteren Wagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

