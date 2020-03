Verbraucherzentrale: Keine Ansteckungen über Lebensmittel

Kiel (dpa/lno) – Bisher gibt es nach Angaben der Verbraucherzentrale keine nachgewiesenen Fälle einer Übertragung des Coronavirus über Lebensmittel oder importierte Produkte. «Wie überall spielen auch bei der Zubereitung von Lebensmitteln die Hygieneregeln eine entscheidende Rolle», betonte die Verbraucherzentrale in einer Pressemitteilung am Dienstag in Kiel. Diese seien streng einzuhalten, um sich selbst und andere vor einer Ansteckung zu schützen. Nach derzeitigem Wissensstand sei eine Übertragung des Virus über Lebensmittel oder importierte Produkte unwahrscheinlich.

Das gelte laut Umweltbundesamt auch für eine Übertragung durch Trinkwasser. Um sich selbst und andere Menschen vor einer Ansteckung zu schützen, seien die allgemeinen Hygieneregeln wie häufiges, gründliches Händewaschen sowie Husten oder Niesen in die Armbeuge besonders wichtig.

Auf Hygiene kommt es auch bei der Zubereitung von Lebensmitteln an. Da die Viren hitzeempfindlich seien, könne das Risiko durch das Erhitzen von Lebensmitteln gesenkt werden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung fasse in einem Merkblatt zusammen, was bezüglich der Lebensmittelhygiene im Haushalt zu beachten sei, betonte die Verbraucherzentrale.

Info-Blatt Schutz vor Lebensmittelinfektionen

Empfehlungen zum Anlegen von Notvorräten

Informationen zum Hygieneschutz

Informationen des Umweltbundesamtes zum Thema Trinkwasser