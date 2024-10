Verbotene Symbole – LKA durchsucht Rockerclub Red Devils

Neumünster (dpa/lno) –

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein hat das Vereinsheim des Rockerclubs Red Devils MC Neumünster durchsucht, nach verbotenen Symbolen gesucht – und sie dort auch gefunden. «Alle Gegenstände, auf denen die verbotenen Insignien gefunden wurden, wurden sichergestellt», sagte eine LKA-Sprecherin. Der Einsatz sei friedlich und ohne Komplikationen abgelaufen. Die anwesenden Clubmitglieder seien kooperativ gewesen.

Hintergrund der Durchsuchung war der Verdacht auf Verstöße gegen das Vereinsgesetz. Das Kölner Chapter des Rockerclubs Red Devils war 2012 vom Innenministerium in Nordrhein-Westfalen verboten worden. Sie gelten als Unterstützerclub der Hells Angels. Damit ist es auch den anderen Ortsgruppen verboten, deren Symbole zu tragen. Das gelte über Landesgrenzen hinweg, sagte die LKA-Sprecherin weiter.

Verbotene Symbole sichergestellt

Die verbotenen Kennzeichen seien bei der Durchsuchung am Mittwochabend auf verschiedenen Gegenständen in dem Vereinsheim gefunden worden. Die Sichtung der sichergestellten Asservate dauere noch an. Der Einsatz war in den Clubabend der Rockergruppe hineingeplatzt.