Verbindung zwischen Bad Kleinen und Lübeck: Ab Montagmorgen

Nach einem Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem LKW liegt das abgerissene Führerhaus des LKWs neben der Bahnstrecke. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bad Kleinen (dpa) – Nach dem Zusammenstoß eines Zuges mit einem Lastwagen verkehren die Bahnen zwischen Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg) und Lübeck von Montagmorgen an wieder regulär. Von 4.00 Uhr an sollen die Einschränkungen am Montagmorgen aufgehoben sein, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntag. Bis dahin sei zwischen Grevesmühlen und Bad Kleinen noch ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Der Lkw-Fahrer und der Lokführer wurden bei dem Unfall am vergangenen Mittwoch leicht verletzt. Beide konnten die Klinik nach Polizeiangaben bereits wieder verlassen. Alle neun Reisenden in der Regionalbahn und die Zugbegleiterin blieben unverletzt. Ob die Sperrung der Bundesstraße 106 zum Wochenbeginn weiterhin anhält, war zunächst unklar. Der Gesamtschaden durch den Unfall am beschrankten Bahnübergang Zickhusen wird laut Polizei auf mehr als 800 000 Euro geschätzt.