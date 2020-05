Verband: Inseln sollen mehr für bezahlbares Wohnen tun

Hamburg/Schwerin/Kiel (dpa) – Die Wohnungswirtschaft sieht die Ferieninseln bei der Schaffung günstigen Wohnraums für die Bevölkerung stärker in der Pflicht. «Die Inseln sollten selbst den Bau und die Verwaltung von Wohnungsbeständen übernehmen», sagte der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen, Andreas Breitner, am Mittwoch.

Denkbar sei etwa die Gründung von Inselgenossenschaften. Dort könne wohnungspolitischer Sachverstand konzentriert werden, der den jeweiligen Bedarf ermittele, Wohnungen baue und diese anschließend verwalte. «Damit hätten die Inselkommunen zu jeder Phase die Hoheit über den Bau bezahlbarer Wohnungen.»

Geringverdiener erhalten auf den Inseln in Nord- und Ostsee künftig ein höheres Wohngeld. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine entsprechende Änderung der Wohngeldverordnung. Darin ist eine neue gemeinsame Mietstufe für «Inseln ohne Festlandanschluss» vorgesehen. Das Wohngeld ist ein Zuschuss für Haushalte mit kleinem Einkommen. Breitner begrüßte diese «Insellösung» trotz seines Appells an die Inseln, selbst aktiver zu werden.