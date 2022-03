Verband fordert weniger Unterrichtsstunden für Schulleiter

Ein Schwamm liegt an der Schultafel. Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/ lni) –

Niedersachsens Schulleitungsverband hat sich für die Entlastung der Schulleiterinnen und Schulleiter im Land ausgesprochen. Diese seien zu viele Stunden damit beschäftigt, Verwaltungs- und Bürokratieaufgaben zu bewältigen, sagte Verbandschef René Mounajed der Deutschen Presse-Agentur. «Die Zeit, die man eigentlich hat, um Bildung zu gestalten, Schule zu gestalten, Schule zu entwickeln – die ist gar nicht mehr gegeben.» In der Pandemie habe sich die Lage verschärft: «Wir sehen uns immer mehr als längerer Arm der Behörden.»

Einige Schulleiter hätten wegen der Lage schon ihren Job geschmissen, warnte Mounajed, der selbst eine Gesamtschule in Hildesheim leitet. Nach Angaben des Kultusministeriums waren Anfang Februar 150 Schulleiterstellen in Niedersachsen unbesetzt. In Niedersachsen gibt es rund 3000 Schulen. Um den Beruf aufzuwerten, fordert der Verband ein höheres Gehalt und weniger Unterrichtsstunden für Schulleiter. Außerdem müsse es eine Ausbildung für den Beruf geben.