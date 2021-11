Verband: Binnenfischerei wird immer schwieriger

Fischer Harald Schmidt fährt in seinem Boot mit einigen gefangenen Barschen zurück an den Anleger. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Bösdorf (dpa/lno) – Das Geschäft der verbliebenen Fischer an den Seen im Norden wird nach Einschätzung des Verbands der Binnenfischer und Teichwirte in Schleswig-Holstein immer schwieriger. Sie klagen nicht nur über zunehmende Fischverluste durch Kormorane. Auch der drastische Rückgang von Schilfbeständen verschlechtere die Lebensbedingungen in den Seen. Vom Fischfang alleine könne kaum noch eine Familie leben, sagte die Vorsitzende des Verbands, Sabine Schwarten. Sie hält vor allem die Entwicklung bei den Kormoranen für katastrophal. Die meisten der nur noch 13 Vollerwerbsbetriebe im Land hätten sich inzwischen ein zweites Standbein aufbauen müssen.

