Veranstaltungsreihe zu Geschichte und Natur Helgolands

Pinneberg/Helgoland (dpa) –

Foto-Ausstellungen, Vorträge oder Zeitzeugen-Berichte: Anlässlich mehrerer Jahrestage ist im Kreis Pinneberg eine Veranstaltungsreihe über die Insel Helgoland geplant. Von Frühjahr bis Herbst ist an ganz unterschiedlichen Orten Spannendes über Geschichte und Natur von Deutschlands einziger Hochseeinsel zu erfahren. Die offizielle Eröffnung der Reihe «Helgoländer Geschichte(n) – eine Insel im Wandel» ist am 31. März, wie die Integrierte Station Unterelbe des Landes Schleswig-Holstein im Elbmarschenhaus in Haseldorf und der Heimatverband des Kreises Pinneberg 1961 am Dienstag mitteilten.

Im Industriemuseum Elmshorn beispielsweise wird die Ausstellung «Mythos Helgoland» ab 3. April die wechselhafte Geschichte der Nordseeinsel erzählen. Dort ist am 23. Juni auch eine lange Filmnacht geplant. Zeitzeugen berichten im Bürgerhaus Appen am 8. April vom Wiederaufbau. Auch die Helgoländer Tierwelt rund um Kegelrobben, Hummer und Vögel ist Thema mehrerer Vorträge – etwa wenn der Verein Jordsand am 15. Juli über die Auswirkungen von Meeresmüll auf Basstölpel berichtet. Im Rathaus Pinneberg wird am 4. Mai die Pflanzenwelt Helgolands erläutert.

2022 blickt Helgoland auf drei Jahrestage zurück: Am 1. März war es 70 Jahre her, dass die Briten die Insel wieder freigaben und der Wiederaufbau beginnen konnte. Am 18. April vor 75 Jahren versuchte Großbritannien beim sogenannten Big Bang, die Insel durch Sprengungen für militärische Zwecke unbrauchbar zu machen. In diesem Jahr gehört Helgoland zudem seit 90 Jahren offiziell zum Kreis Pinneberg.