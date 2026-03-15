Veranstaltungen locken, noch Platz in den Urlaubsregionen

Wilhelmshaven/Goslar/Lüneburg (dpa/lni) –

Wandertouren, Mountainbiken und Freizeitparks – in Niedersachsen verbringen die Urlauber vielfach aktive Osterferien. So sind viele Gastgeber in den Urlaubsregionen trotz des eher frühen Ostertermins optimistisch gestimmt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Die Ferien beginnen am Freitag (20. März).

Lüneburger Heide

Die aktuelle Buchungslage für die Ostertage sieht in der Heide mit rund 80 Prozent Auslastung gut aus. «Wir gehen davon aus, dass noch einige Gäste auf das Wetter warten und sich kurzfristig entscheiden werden», sagte Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. «Das scheint eh ein Trend zu sein dieses Jahr». Noch seien einige Betten frei.

Der Höhepunkt in den Osterferien ist in der Heide jährlich die Eröffnung der Freizeitparks nach der Winterpause. Das ist besonders bei Familien beliebt. Aber auch auf den Campingplätzen sei die Nachfrage schon da, berichtet von dem Bruch.

Harz

Noch viele freie Betten finden Urlauber im Harz. Die Buchungslage sei derzeit noch zurückhaltend, sagte eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes. Die Gastgeber vermuten auch dort, dass Reisegäste kurzfristig buchen und erst konkrete Wetterprognosen abwarten. Dazu hoffen sie nicht zuletzt auf Radfahrer und Mountainbiker, für die 2.300 Streckenkilometer und sechs Bikeparks zur Verfügung stehen.

Zudem kehren einige Attraktionen aus der Winterpause zurück. So nehmen die Seilbahnen nach routinemäßigen Revisionsarbeiten ihre Arbeit wieder auf oder der Harzfalkenhof in Bad Sachsa startet wieder mit Flugvorführungen. Darüber hinaus gibt es laut dem Tourismusverband zahlreiche Aktionen zu Ostern, neben Osterfeuern etwa auch den Besuch eines Osterhasen auf dem Baumwipfelpfad in Bad Harzburg.

Nordseeküste

Ob Ostermärkte oder die traditionellen Osterfeuer: Auch an der Küste stehen viele Veranstaltungen im Freien an. Der ein oder andere Strandkorb wird zu Ostern mancherorts auch schon an die Wasserkante gestellt. Die Urlaubsorte hoffen daher auf sonniges Frühlingswetter in den Osterferien.

Aus dem Küstenort Carolinensiel (Landkreis Wittmund) heißt es, dieses Jahr sei Ostern besser gebucht als im Vorjahr. Nach wie vor gebe es aber einen Trend zu kurzfristigen und wetterabhängigen Buchung. Butjadingen in der Wesermarsch meldet über die Ostertage eine Auslastung von 65 Prozent. Wie die Buchungslage insgesamt an der niedersächsischen Nordseeküste zu Ostern aussieht, dazu konnte die Tourismus-Agentur Nordsee in Wilhelmshaven zunächst keine Angaben machen, da aus vielen Orten noch keine Rückmeldungen vorlagen.