Veranstalter hoffen auf Rennen: Konzept für Straßenläufe

Der DLV und die GRR haben sich auf ein Konzept geeinigt, das Straßenlauf-Wettbewerbe wieder möglich machen soll.

Darmstadt (dpa/lno) – Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) und die German Road Races (GRR) haben sich auf ein Konzept geeinigt, das Straßenlauf-Wettbewerbe in der Corona-Krise wieder möglich machen soll. «Sicherlich wird das Konzept für die Veranstalter von großen Marathon-Events mit vielen tausend Zuschauern wenig zielführend sein. Für die Vielzahl der Breitensport- und Volkslaufveranstaltungen, die weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, dürfte mit dem Konzept aber der Knoten geplatzt und deren Durchführung damit auch möglich sein», sagte GRR-Vorstandsmitglied Michael Brinkmann am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung der Organisationen. Das betrifft auch Hamburg. Dort ist für den 13. September der 35. Marathon der Stadt geplant.

Für Markus Frisch, der als Veranstalter des Köln-Marathons das Konzept mitverfasst hat, ist das Papier «als Leitfaden für die Politik zu verstehen, Laufveranstaltungen wieder zu erlauben». Laut der Veranstalter-Organisation GRR könnte das Konzept – natürlich in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der Coronavirus-Pandemie – für viele Laufveranstalter die Basis sein für eine Rettung ihrer Rennen. Das Durchführungs- und Hygienekonzept soll eine Vorlage für die Genehmigungen von örtlichen Gesundheitsbehörden sein.

Veranstalter sollen demnach unter anderem einen Zonenplan für das Renngelände erstellen, Laufwege zum Start-Ziel-Bereich festlegen und auf Umkleiden, Duschen und Massagen verzichten. Die Läufer sollen mit Wellenstarts entzerrt werden und im Ziel die Mindestabstände einhalten.

