Veranstalter: «Eisarschregatta» erstmals von Frau gewonnen

«Eisarschregatta» erstmals von Frau gewonnen

06. Dezember 2025 17:14
Segler in kleinen Jollen nehmen an der «Eisarschregatta» des Lübecker Yacht-Clubs teil. Georg Wendt/dpa
Lübeck (dpa/lno) –

Die Lübecker «Eisarschregatta» hat lange Tradition und genießt unter Seglern Kultstatus – wenn sie unempfindlich gegen Kälte sind. An der Spaßregatta des Lübecker Yacht-Clubs haben Sportlerinnen und Sportler in mehr als 60 Jugendbooten auf der Wakenitz teilgenommen, wie der Club mitteilte. Den Veranstaltern zufolge gewann erstmals eine Frau die eigenwillige Siegertrophäe «Eisarsch». Die Siegerin heißt Undine Höfener. 

Die «Eisarschregatta», die es den Angaben nach seit 1969 gibt, war lange eine rein männliche Veranstaltung. Erst seit 2019 sind nach jahrelangem Streit auch Frauen zugelassen.

