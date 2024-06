Veranstalter der IdeenExpo zufrieden mit Besucherandrang

Hannover (dpa/lni) –

Die Veranstalter der IdeenExpo 2024 in Hannover sind zur Halbzeit zufrieden mit dem bisherigen Besucherandrang. «Wir sind mindestens auf dem Niveau von 2022», sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Messe, Volker Schmidt, am Mittwoch. Bei der letzten IdeenExpo im Jahr 2022 kamen nach Angaben der Veranstalter rund 425.000 Besucher und Besucherinnen nach Hannover. Damit gehört sie zu den besucherstärksten Messen in Deutschland.

Die Messe richtet sich vor allem an Junge Menschen und will sie für technische und naturwissenschaftlicher Berufe und Ausbildungen begeistern. Schulen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen präsentieren dort verschiedene Gebiete. Ein Thema, das in diesem Jahr besonders gut ankommt, ist die Künstliche Intelligenz. «Das zieht sich hier wie ein roter Faden durch fast alle Aussteller. Und die jungen Menschen haben auch keine Berührungsängste sich damit auseinanderzusetzen», so Schmidt.

Auf der IdeenExpo können Besucher und Besucherinnen beispielsweise per Virtual-Reality-Brille erfahren, wie der Alltag auf der Internationalen Raumstation aussieht oder wie die Technik auf einem Feuerwehrauto funktioniert. Auf einer Bühne gibt es zudem Musikprogramme. So ist für Samstagabend ein Konzert des Rappers Cro geplant. Der Eintritt zur Messe, die noch bis zum 16. Juni stattfindet, ist frei.