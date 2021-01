Vendée Globe: Boris Herrmann kreuzt Äquator als Dritter

Boris Herrmann sitzt im Cockpit seiner Rennyacht. Foto: Boris Herrmann/Team-Malizia.com/dpa/Archivbild

Les Sables-d’Olonne/Frankreich (dpa/lno) – Weltumsegler Boris Herrmann hat den Äquator als Dritter der Vendée-Globe-Flotte überquert. Damit läutete der erste deutsche Teilnehmer seinen zehn- bis zwölftägigen Finalsprint in aussichtsreicher Position ein. Zunächst aber musste sich der Skipper der «Seaexplorer – Yacht Club de Monaco» am Sonntag auf dem von Flautenlöchern und Sturmböen durchsetzten Kurs kämpfen. Auf den französischen Spitzenreiter Charlie Dalin («Apivia») hatte Herrmann am Ende des 70. Tages auf See vor dem ersehnten Erreichen der stabileren Nordpassatwinde nur noch 30 Seemeilen Rückstand.

«Es ist ein schönes Gefühl, wieder auf der heimischen Nordhalbkugel zu sein», sagte Herrmann nach Kreuzen des nullten Breitengrades zu Beginn der verbliebenen 3100 Seemeilen bis in den Start- und Zielhafen Les Sables-d’Olonne. Im Kampf um einen Podiumsplatz hat der 39-Jährige auch noch die sechsstündige Zeitgutschrift in Folge der Rettungsmission für Kevin Escoffier in der Tasche, dessen Boot Anfang Dezember im Südatlantik erst durchgebrochen und dann gesunken war.

Die führenden Boote der neunten Auflage des Solo-Meeres-Marathons werden Ende Januar im Ziel erwartet. Boris Herrmann rechnet mit einem knappen Ausgang: «Die Entscheidungen im vorderen Feld werden wohl erst in den letzten vier Tagen fallen.»

