Veljkovic fehlt Werder in Kiel – Werner cool vor Rückkehr

Bremen (dpa) –

Trainer Ole Werner von Werder Bremen sieht der Rückkehr zu seinem früheren Verein Holstein Kiel entspannt entgegen. Vor dem Nordduell in der Fußball-Bundesliga mit seinem Club sind «noch keine großen Emotionen geweckt», wie der 36-Jährige vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sagte. Er sei aber «sehr gerne» dort unterwegs gewesen.

«Die Anzahl derjenigen, die man dann da vor Ort noch kennt, die dort arbeiten, nimmt auch mit jedem Jahr naturgemäß etwas ab», sagte Werner, der viele Jahre in verschiedenen Positionen im Club gearbeitet hatte und 2021 als Chef-Trainer der Kieler in der Relegation den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hatte. «Natürlich verfolgt man das weiter, auch sicherlich enger als den ein oder anderen Verein, aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt im Wochentakt da Insider-Informationen hören würde», sagte Werner.

Bei seinem ersten Pflichtspiel im Holstein-Stadion als Trainer eines gegnerischen Vereins muss Werner beim Tabellenletzten auf Abwehrspieler Milos Veljkovic verzichten, der sich laut Club-Angaben mit muskulären Problemen herumschlägt. Kapitän Marco Friedl, der nach einer Innenbandverletzung zurückgekehrt war, gilt laut Werner als Kandidat für einen Startelfeinsatz.