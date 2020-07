Vechtas Profi DiLeo folgt Trainer Calles nach Hamburg

Vechta (dpa/lni) – Basketball-Bundesligist Rasta Vechta muss mit Max DiLeo einen weiteren wichtigen Abgang hinnehmen. Der Abwehrspezialist, der bei den Niedersachsen den Spitznamen «Verteidigungsminister» besaß, folgt Trainer Pedro Calles zu den Hamburg Towers und unterschrieb nach Club-Angaben vom Mittwoch einen Einjahresvertrag. «Wir wollten sehr, sehr gerne mit Max in die kommende Saison gehen», sagte Geschäftsführer Stefan Niemeyer. Doch vor allem der Verlust des spanischen Coaches sorgte für den Wechselwunsch.

«Die vergangenen zwei Jahre waren die besten meiner Karriere, was zu großen Teilen an Pedro lag», sagte DiLeo. Calles lobte vor allem den Charakter des Neuzugangs: «Er ist ein Spieler, der von Montag bis Sonntag alles gibt und versteht, was das Team zum Gewinnen braucht. Das ist sehr wichtig für mich.»

Mitteilung Hamburg Towers