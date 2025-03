Vechta kassiert klare Niederlage in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Rasta Vechta hat im Kampf um die Play-off-Plätze in der Basketball-Bundesliga erneut einen Rückschlag hinnehmen müssen. Eine Woche nach der Niederlage gegen Ulm unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Martin Schiller im Nordduell bei den Veolia Towers Hamburg mit 73:86 (26:48)und ging damit in bislang 24 absolvierten Partien zum zehnten Mal als Verlierer vom Feld. Bester Werfer war Brandon Randolph (21 Punkte).

Beide Teams hatten in den ersten Minuten Probleme, vor den 3400 Zuschauern ins zu Spiel zu finden. Das gelang den Hamburgern mit zunehmender Dauer dann besser. Die Hanseaten agierten in der Offensive effektiver und lagen nach dem ersten Viertel mit 19:12 vorn. Nachdem der Vorsprung Mitte des zweiten Abschnitts auf 16 Punkte angewachsen war, meldete sich Vechta kurzzeitig zurück. Hamburg aber ließ sich davon nicht beeindrucken und erspielte sich mit acht Punkten in den letzten 90 Sekunden vor der Pause ein beruhigendes Polster.

Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Hamburger dank einer starken Defensive Vechta erst einmal auf Distanz. Die Niedersachsen verkürzten den Abstand vor dem letzten Viertel dann aber noch auf 16 Punkte. Im Schlussabschnitt schrumpfte der Vorsprung der Hamburger auf zwischenzeitlich auf zehn Punkte zusammen, doch den Sieg ließen sich die Towers nicht mehr nehmen.