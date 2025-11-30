Vater und Tochter bei Wohnungsbrand in Norderstedt verletzt

Vater und Tochter werden nach einem Brand in Norderstedt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Norderstedt (dpa/lno) –

Bei einem Wohnungsbrand in Norderstedt sind am Samstagabend zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden ein 34-jähriger Mann und seine 13-jährige Tochter mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Notruf ging gegen 17.45 Uhr ein. Anrufer meldeten Feuer und starke Rauchentwicklung in einer Wohnung. Beim Betreten der Räume trafen Einsatzkräfte auf dichten Qualm und retteten Vater und Tochter ins Freie. Beide hatten erheblich Rauch eingeatmet und wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Die Feuerwehr war über eine Stunde mit Lösch- und Belüftungsarbeiten beschäftigt. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist nach Polizeiangaben noch unklar.