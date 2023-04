Vater bei Unfall getötet: Bewährungsstrafe- und Geldauflage

Eckernförde (dpa/lno) –

Für einen schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Vater von drei Kindern getötet wurde, hat das Amtsgericht Eckernförde einen 33-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Der Mann wurde zu sechs Monaten Haft, ausgesetzt auf Bewährung, und 4500 Euro Geldauflage verurteilt. Zudem erteilte das Gericht noch sechs Monate Fahrsperre, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Das Urteil – Aktenzeichen 587 Js 30872/22 – erging demnach bereits am Dienstagnachmittag.

Das Gericht ging von einem Sekundenschlaf als Unfallursache aus. Demnach hatte der Mann am 23. April 2022 auf der B203 Richtung Kappeln kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und geriet in die Gegenfahrbahn. Sein Wagen prallte mit dem Fahrzeug des Familienvaters zusammen. Dessen Wagen wurde in die Bankette geschleudert und kippte auf die Seite. Der Vater starb noch am Unfallort. In dem Fahrzeug saßen auch seine Frau und drei Kinder des Getöteten. Sie wurden leicht verletzt.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten neun Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung gefordert, 7500 Euro Geldauflage und noch 18 Monate Sperre für die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis. Die Verteidigung plädierte nur auf Geldstrafe.