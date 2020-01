Vassiliadis: Fridays for Future ist «prägende Kraft»

Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Hannover (dpa) – Der Chef der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, findet für die Klimaaktivisten von Fridays for Future anerkennende Worte. Angesprochen auf seine Haltung zu den jüngsten Protesten der Bewegung etwa gegen Siemens, sagte der Gewerkschaftschef am Montagabend: «Fridays for Future ist eine prägende Kraft.» Auch in Hannover, wo die IG BCE einen Ausblick auf die Gewerkschafts- und Branchenthemen des neuen Jahres gab, hatte es zuletzt mehrfach Demonstrationen junger Klimaschützer gegeben.

Es sei für ihn unstrittig, dass man die Anliegen der Bewegung ernst nehmen müsse, betonte Vassiliadis, dessen Gewerkschaft im Ringen um die Energiewende an vielen Verhandlungen beteiligt ist. Etliche Positionen von Fridays for Future hätten inzwischen nicht nur «emotionale», sondern auch «faktische Unterstützung» durch die Wissenschaft erhalten.