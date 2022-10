Varieté im Hansa-Theater: Gala-Premiere mit Promis

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einer bunten Gala-Premiere hat das Hamburger Hansa-Theater den Start seines neuen Varieté-Programms gefeiert. «Es freut uns sehr, dass die Leute trotz dieser zweieinhalb schwierigen Jahre den Mut fassen, wieder wegzugehen und Live-Entertainment zu genießen», sagte Theaterchef Thomas Collien am Donnerstag. «Theater ist und bleibt ein Gemeinschaftserlebnis», fügte sein Kollege und Regisseur Ulrich Waller hinzu.

In der 15. Spielzeit seit der Wiedereröffnung des Hauses präsentieren elf internationale Künstlerinnen und Künstler Jonglage, Zauberei und Akrobatik. «Wir haben immer nur acht Minuten, um das Publikum zu überzeugen», sagten die Zauberkünstler Timothy Trust und Diamond.

Zur Premiere kamen einige prominente Gäste, darunter der englische Musiker Tony Christie. «Ich freue mich, in Hamburg zu sein», sagte der 79-Jährige, der durch Hits wie «Is This The Way To Amarillo» berühmt wurde. Neben ihm lief auch Ex-Tagesschau-Sprecherin Dagmar Berghoff über den roten Teppich. «Zauberei mag ich besonders gerne», sagte die 79-Jährige. Begeistert von der Atmosphäre zeigte sich auch Jazz-Pianist Joja Wendt (58): «Ich habe mir tatsächlich schon mal überlegt, ob ich nicht selber ein Klavier-Varité-Programm auf die Beine stelle und das hier für eine Woche spiele.»

Durch das Programm führen wechselnde Kabarettisten. Musik gibt es von den Hansa-Boys. Bis zum 26. Februar 2023 finden täglich, außer montags, Vorstellungen statt. Das 1894 eröffnete Hansa-Theater ist nach eigenen Angaben das älteste Varieté Deutschlands. Nachdem 2001 der letzte Vorhang fiel, wurde das Traditionshaus 2009 unter der Leitung von Collien und Waller wiedereröffnet. Seitdem seien mehr als 650 000 Gäste ins Theater am Steindamm gekommen.