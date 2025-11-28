Vandalismus legt S-Bahn-Verkehr bei Hannover zeitweise lahm

28. November 2025 18:40
Betroffen waren laut S-Bahn Hannover die Linien S1, S2, S5 und S21. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa
Hannover/Ronnenberg (dpa/lni) –

Nach einem Schaden wegen Vandalismus an der Bahnstrecke bei Ronnenberg ist es am Freitagnachmittag zu erheblichen Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr rund um Hannover gekommen. Betroffen waren die Linien S1, S2, S5 und S21, wie die S-Bahn Hannover mitteilte.

Die Strecke war nach Angaben des Unternehmens ab etwa 15.30 Uhr gesperrt. Am frühen Abend wurde die Sperrung laut der S-Bahn Hannover wieder aufgehoben. Die Züge fahren demnach inzwischen wieder regulär. Es könne jedoch noch zu Folgeverspätungen kommen.

