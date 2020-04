US-Profi Sargent von Werder Bremen sorgt sich um Familie

Josh Sargent von Werder Bremen ist im Stadion zu sehen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Bundesliga-Profi Josh Sargent von Werder Bremen ist während der Corona-Krise ständig in Gedanken bei seiner Familie in den USA. «Ich mache mir auf jeden Fall Sorgen um meine Familie und meine Freunde zu Hause. In Amerika herrscht gerade keine sehr gute Situation. Ich halte so viel Kontakt zu ihnen, wie es geht», sagte der 20 Jahre alte Stürmer am Donnerstag in einer Online-Fragerunde, die live auf der Internetseite seines Vereins übertragen wurde.

Sargents Schwester arbeitet als Krankenschwester in der US-Stadt St. Louis. «Ich bin stolz auf sie, weil sie einen tollen Job macht», sagte er. «Ich habe sie gefragt, wie es ist, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Sie werden immer auf Fieber getestet und müssen Schutzkleidung tragen. Ihr geht es aber gut. Sie geben ihr Bestes.»

Sargent kam 2018 aus St. Louis nach Bremen und spielte dort zunächst in der zweiten Mannschaft von Werder. In der Bundesliga kam er bislang auf 18 Einsätze, bei denen er drei Tore schoss. In den USA gibt es aktuell die meisten Corona-Infektionen weltweit.

Homepage von Werder Bremen

Online-Mixed-Zone mit Josh Sargent

Karrieredaten von Josh Sargent