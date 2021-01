US-Konzeptkünstlerin Piper bekommt Goslarer Kaiserring 2021

Die US-Künstlerin Adrian Piper steht bei der Biennale. Foto: Andrea Merola/ANSA/dpa/Archivbild

Goslar (dpa) – Die US-Künstlerin Adrian Piper (72) erhält den Goslarer Kaiserring 2021. Sie habe seit Mitte der 60er Jahre die amerikanische Konzeptkunst maßgeblich mitgeprägt, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Stadt Goslar. Die undotierte Auszeichnung, die an den 1050 in Goslar geborenen Kaiser Heinrich IV. erinnert, wird jährlich vergeben. Mit dem Preis werden bildende Künstler für ihre Verdienste um die zeitgenössische Kunst gewürdigt, frühere Preisträger waren unter anderem Max Ernst, Joseph Beuys, Christo und Jörg Immendorff.

Die diesjährige Preisträgerin Piper hat sich auch als analytische Philosophin einen Namen gemacht, seit 2005 lebt und arbeitet sie in Berlin. Wenn die Corona-Pandemie es zulässt, sollen Piper sowie der Preisträger des vergangenen Jahres, Hans Haacke, die Auszeichnung im Herbst entgegennehmen.

