Urteile im Prozess um Geldautomatensprengungen erwartet

Osnabrück (dpa) –

Im Prozess vor dem Landgericht Osnabrück gegen zwei Männer im Zusammenhang mit Geldautomatensprengungen werden am Freitag (11.00 Uhr) die Urteile erwartet. Die beiden Männer im Alter von 36 und 29 Jahren sollen zwischen Februar und November 2020 in verschiedenen Orten an der Sprengung von Geldautomaten beteiligt gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den 36-Jährigen eine Gesamtfreiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren gefordert und für den 29-Jährigen eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten.

Die Verteidigung des 36-Jährigen beantragte eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten; die Verteidiger des 29-Jährigen forderten eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten.

Die beiden Angeklagten sollen einer Tätergruppe aus den Niederlanden angehören, die sich auf die Sprengung von Geldautomaten spezialisiert hat. Die Sprengungen selber werden ihnen nicht zur Last gelegt. Der 36-Jährige soll aber für die Beschaffung der Tatfahrzeuge verantwortlich gewesen sein und der 29-Jährige die Sprengutensilien und andere Tatwerkzeuge organisiert haben.