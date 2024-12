Urteil nach Klage gegen Biontech wegen Impfschäden erwartet

Hamburg (dpa) –

Das Landgericht Hamburg will heute (9.30 Uhr) das Urteil in einem Verfahren gegen den Corona-Impfstoffhersteller Biontech verkünden, den eine Hamburger Medizinerin wegen möglicher Impfschäden verklagt hatte. Die Frau leidet eigenen Angaben zufolge seit und infolge der Impfung an Beschwerden wie Schmerzen im Oberkörper, Schwellungen der Extremitäten sowie Erschöpfung, Müdigkeit und Schlafstörungen. Sie hatte ein Schmerzensgeld von mindestens 150 000 Euro gefordert. Die mündliche Verhandlung zu dem Fall war Mitte September. Das Urteil der Zivilkammer ist einer Gerichtssprecherin zufolge nicht die erste Hamburger Entscheidung in einem Rechtsstreit gegen Biontech. Bereits im März hatte das Landgericht eine ähnliche Klage abgewiesen.