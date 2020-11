Urteil in Prozess um geplante Brandanschläge erwartet

Eine goldfarbene Justitia-Figur steht vor Aktenbergen, die sich auf einem Tisch stapeln. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Im Prozess um geplante Brandanschläge zum zweiten Jahrestag des G20-Gipfels in Hamburg wird heute das Urteil des Landgerichts erwartet. Die Angeklagten – zwei Männer im Alter von 32 und 28 Jahren sowie eine 29-jährige Frau – sollen in der Nacht zum 8. Juli vergangenen Jahres möglichst zeitgleiche Brandanschläge an vier Orten in Hamburg geplant haben. Unter den Zielen sei auch das Wohnhaus von Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) gewesen. Die drei übrigen Ziele sollen Geschäftsräume und ein Fahrzeug zweier Immobilienunternehmen gewesen sein. Die drei Beschuldigten waren in einem Park im Stadtteil Eimsbüttel von zivilen Polizisten festgenommen worden, bevor sie zur Tat schreiten konnten.

Für den 32-Jährigen hat die Generalstaatsanwaltschaft dreieinhalb Jahre Haft beantragt, für den 28-jährigen Mitangeklagten und die 29 Jahre alte Frau eine Haftstrafe von jeweils drei Jahren. Die Verteidiger haben Freispruch gefordert. Nach ihrer Ansicht waren die Observationen, die zur Festnahme ihrer Mandanten geführt haben, rechtswidrig, die gewonnenen Erkenntnisse seien daher nicht verwertbar. Die linke Szene hat zu einer Demonstration vor dem Gerichtsgebäude aufgerufen (ab 9.00 Uhr).

