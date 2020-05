Urteil in Prozess um Brandstiftung in Restaurant erwartet

Eine modellhafte Nachbildung der Justitia steht neben einem Holzhammer und einem Aktenstapel. Foto: Volker Hartmann/dpa/Illustration

Hamburg (dpa/lno) – Im Prozess um Brandstiftung in einem Hamburger Restaurant und versuchten Versicherungsbetrug wird heute das Urteil der Strafkammer am Landgericht erwartet. Angeklagt sind die beiden ehemaligen Geschäftsführer des «Bahrenfelder Forsthauses». Sie sollen den dritten Angeklagten beauftragt haben, den Brand in dem Traditionslokal zu legen oder legen zu lassen, um die Versicherungssumme zu kassieren. Bei dem Feuer war in der Nacht zum 23. März 2015 ein Sachschaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Die Versicherung weigerte sich, ihn zu bezahlen.

Für den 68 Jahre alten Geschäftsführer hat die Staatsanwaltschaft vier Jahre Haft beantragt, für seine 61 Jahre alte Partnerin und den dritten Angeklagten jeweils dreieinhalb Jahre, wie die Gerichtspressestelle mitteilte. Der 47-Jährige soll laut Anklage den Brand selbst gelegt oder einen Unbekannten damit beauftragt haben. Die Verteidiger der drei Beschuldigten haben auf Freispruch plädiert.