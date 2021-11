Urteil im Totschlags-Prozess gegen 20-Jährigen erwartet

Eine Darstellung der Göttin Justitia. Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa) – Im Prozess gegen einen 20-Jährigen, der an Karfreitag in Flensburg einen 16-Jährigen erstochen haben soll, wird heute das Urteil verkündet. Der zur Tatzeit 19-jährige Deutsche soll den ebenfalls deutschen Jugendlichen laut Anklage auf einer Aussichtsplattform in der Nähe der Duborgskolen nach einem Streit mit einem Küchenmesser ins Gesicht gestochen haben.

Zuvor soll der 16-Jährige den älteren Mann gepackt und mit einem Faustschlag ins Gesicht attackiert haben. Der Jugendliche erlag wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Angeklagte räumte den Messerstich zum Prozessauftakt ein. Die Staatsanwaltschaft hat eine Jugendstrafe von acht Jahren wegen Totschlags gefordert. Auch Nebenklage und Verteidigung forderten Jugendstrafen wegen Totschlags.

