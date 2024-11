Urteil im Prozess um Suche nach Kokain im Meer erwartet

Ein der wegen mutmaßlichen Drogenhandels Angeklagten im Saal des Landgerichts Oldenburg. In dem Prozess wird nun das Urteil erwartet. Lennart Stock/dpa

Oldenburg (dpa) –

Der Prozess um die Suche nach rund einer Tonne Kokain in der Nordsee soll zu Ende gehen. Das Urteil gegen zwei mutmaßliche Drogenhändler wird am Dienstag (10 Uhr) erwartet, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Die beiden Männer im Alter von 47 und 50 Jahren sollen versucht haben, die Drogen vor der ostfriesischen Insel Spiekeroog aus dem Wasser zu fischen.

Laut Anklage sollen Unbekannte Mitte März von einem Schüttgutfrachter rund eine Tonne Kokain in die Nordsee geworfen haben. Die Angeklagten sollen in einem Fischkutter nördlich von Spiekeroog nach den Drogen gesucht haben, um sie später an Land zu verkaufen. Dabei gerieten die Männer ins Visier der Bundespolizei. Während die Ermittler die Besatzung des Kutters festnahmen, sollen andere Täter die Drogen mit einem kleineren Boot eingesammelt haben. Wo das Kokain blieb, ist nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Drogenhandel in nicht geringer Menge sowie gemeinschaftliche Beihilfe zur Einfuhr von Drogen vor. Sie fordert sechs Jahre Haft für den Kapitän und sechseinhalb Jahre Haft für seinen vorbestraften Komplizen, der die Tat gestanden hatte. Die Verteidigung plädierte für höchstens drei Jahre Freiheitsstrafe. Das Verfahren gegen einen dritten Angeklagten wurde abgetrennt, weil er möglicherweise die Ladung vors Gericht nicht bekommen hat.