Schüsse im Phoenix-Viertel: Neun Jahre Haft für Angeklagten

Hamburg (dpa/lno) –

Der 55-Jährige, der mitten am Tag im Harburger Phoenix-Viertel aus geringer Entfernung auf zwei Männer schoss, ist am Freitag zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt worden. Der Angeklagte habe sich des versuchten Totschlags, der gefährlichen Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz schuldig gemacht, sagte ein Gerichtssprecher. Der Angeklagte hatte die Tat vom 14. November 2021 in dem Verfahren vor dem Landgericht Hamburg zugegeben. Er habe die Schüsse abgegeben, weil er fürchtete, ansonsten gefangen genommen und mundtot gemacht zu werden, hatte er in einer Erklärung der Verteidigung mitgeteilt.