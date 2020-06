Urteil im Prozess um Mord an Flüchtlingshelferin erwartet

Die Statue Justizia. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Aus Habgier soll ein 33-Jähriger eine wohlhabende Flüchtlingshelferin ermordet haben – heute wird das Urteil in dem Prozess vor dem Landgericht Hannover erwartet. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die 61-Jährige im Sommer 2019 in ihrer Wohnung getötet zu haben, um an ihr Vermögen zu gelangen. Die Frau hatte Bargeld in Höhe von rund 69 000 Euro sowie Goldmünzen und Schmuck im Gesamtwert von knapp 100 000 Euro versteckt, weil sie den Banken misstraute. Sie hatte dem abgelehnten Asylbewerber aus Marokko Deutschunterricht gegeben und ihm bei Behördengängen geholfen. Beide freundeten sich an. (Az.: 39 Ks 3/20)

Die Geschwister des Opfers hatten die ledige 61-Jährige bereits Ende August bei der Polizei als vermisst gemeldet, jedoch entdeckten die Beamten erst nach gut zwei Wochen die versteckte Leiche in einem Verschlag in der Dachgeschosswohnung. Der Tatverdächtige wurde wenig später in einem Taxi auf der Autobahn 7 nahe Kassel gefasst. Er hatte knapp 38 000 Euro bei sich. Bei der Polizei verstrickte er sich in Widersprüche.

In ihrem Plädoyer forderte die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Verteidigung plädierte für eine dreijährige Haftstrafe wegen Hehlerei, wie ein Gerichtssprecher am Mittwochabend mitteilte.