Urteil im Prozess um Messermord auf offener Straße erwartet

Hamburg (dpa/lno) –

Nach tödlichen Messerstichen auf offener Straße in Hamburg-Harburg will das Landgericht heute (15.00 Uhr) das Urteil gegen den Angeklagten sprechen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Der 42-Jährige soll das Opfer am 16. Juni vergangenen Jahres erstochen haben. Der Deutsche habe sich für einen kurz zuvor ausgetragenen Streit rächen wollen. Zu diesem sei es aus nichtigem Anlass gekommen.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers sieht die Staatsanwaltschaft eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit und hat eine Haftstrafe wegen Mordes von zwölf Jahren beantragt. Zudem soll der Angeklagte in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Die Nebenklage forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Verteidigung hält eine Verurteilung wegen Totschlags von sieben Jahren und zehn Monaten für angemessen und ist ebenfalls für eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.