Urteil im Prozess um Messerattacke auf 84-Jährige erwartet

Lübeck (dpa/lno) –

Im Prozess um einen Messerangriff auf eine 84 Jahre alte Frau in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg wird am Mittwoch (9.00 Uhr) das Urteil erwartet. Dem 59 Jahre alten Angeklagten wird versuchter Mord vorgeworfen, er soll die Frau im Februar im Treppenhaus eines Ärztezentrums mit zwei Messerstichen in den Rücken lebensgefährlich verletzt haben.

Zunächst soll nach Angaben des Landgerichts Lübeck noch ein Gutachten vorgelegt werden, ehe Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten.